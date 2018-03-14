На Балтийском флоте началась контрольная проверка физической подготовки военнослужащих

Комиссия Западного военного округа в соединениях и воинских частях Балтийского флота проверяет качество планирования, организацию физической подготовки и практические навыки военнослужащих всех категорий.

В соединениях и воинских частях Балтийского флота проходит контрольная проверка состояния физической подготовки.

Комиссия Западного военного округа в соединениях и воинских частях Балтийского флота проверяет качество планирования, организацию физической подготовки и практические навыки военнослужащих всех категорий.

Физическая готовность военнослужащих проверяется по трем основным параметрам: выносливости, силе, быстроте. Проверяемые военнослужащие вправе выбрать для выполнения по одному из упражнений на каждое физическое качество. Военнослужащие, которые выполнят нормативы на второй квалификационный уровень и выше, в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации будут получать ежемесячное материальное вознаграждение в размере от 15% до 100% от должностного оклада.

В нынешнем году флотские спортсмены продолжают занимать призовые места в различных спартакиадах округа и достойно представлять Западный военный округ на чемпионатах Вооруженных Сил Российской Федерации.