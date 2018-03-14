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На Балтийском флоте началась контрольная проверка физической подготовки военнослужащих
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На Балтийском флоте началась контрольная проверка физической подготовки военнослужащих 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Комиссия Западного военного округа в соединениях и воинских частях Балтийского флота проверяет качество планирования, организацию физической подготовки и практические навыки военнослужащих всех категорий.
В соединениях и воинских частях Балтийского флота проходит контрольная проверка состояния физической подготовки.
Комиссия Западного военного округа в соединениях и воинских частях Балтийского флота проверяет качество планирования, организацию физической подготовки и практические навыки военнослужащих всех категорий.
Физическая готовность военнослужащих проверяется по трем основным параметрам: выносливости, силе, быстроте. Проверяемые военнослужащие вправе выбрать для выполнения по одному из упражнений на каждое физическое качество. Военнослужащие, которые выполнят нормативы на второй квалификационный уровень и выше, в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации будут получать ежемесячное материальное вознаграждение в размере от 15% до 100% от должностного оклада.
В нынешнем году флотские спортсмены продолжают занимать призовые места в различных спартакиадах округа и достойно представлять Западный военный округ на чемпионатах Вооруженных Сил Российской Федерации.
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