Под Самарой прошли тренировки ТОС-1А «Солнцепек»

Расчеты тяжелых огнеметов выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, вождению и развертыванию боевых машин.
В Самарской области в рамках лагерного сбора войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа прошли показные тренировки подразделений тяжёлых огнемётных систем залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» 2-й общевойсковой армии ЦВО.
Расчеты тяжелых огнеметов выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, вождению и развертыванию боевых машин. Военнослужащие также поделились опытом эксплуатации техники с экипажами ТОС-1А из Алтайского края, которые получили новый ротный комплект из трех пусковых установок «Солнцепек» в середине февраля этого года.