Минобороны в конце года получит собранный в Казани Ми-38Т 

Во втором квартале 2018 года Минобороны России вместе с «Вертолетами России» начнет испытания транспортно-десантного вертолета Ми-38Т, произведенного в Казани. Ожидается, что казанские инженеры передадут вертолет в четвертом квартале. Ми38Т отличается наличием средств связи военного назначения, а также максимальной дальностью полета. Есть дополнительные топливные баки, которые и обеспечивают улучшенные характеристики. Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский заверил, что интерес к новейшему вертолету проявили не только в нашей стране, но и за рубежом. Напомним, сегодня на КВЗ был открыт новый цех гальванического производства.