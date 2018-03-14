В войсках ЦВО прошла тренировка по тушению пожара

Она показала, что силы и средства к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций готовы, взаимодействие с федеральными органами власти организовано, дежурные смены действуют уверенно.

В подразделениях Центрального военного округа прошла тренировка по тушению пожара в одной из складских зон в Новосибирской области

Она показала, что силы и средства к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций готовы, взаимодействие с федеральными органами власти организовано, дежурные смены действуют уверенно.