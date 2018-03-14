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В войсках ЦВО прошла тренировка по тушению пожара
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В войсках ЦВО прошла тренировка по тушению пожара 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Она показала, что силы и средства к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций готовы, взаимодействие с федеральными органами власти организовано, дежурные смены действуют уверенно.
В подразделениях Центрального военного округа прошла тренировка по тушению пожара в одной из складских зон в Новосибирской области.
Она показала, что силы и средства к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций готовы, взаимодействие с федеральными органами власти организовано, дежурные смены действуют уверенно.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав крупнейшего в Вооруженных Силах округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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