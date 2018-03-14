В соединениях и воинских частях ЦВО прошел День специалиста технического обеспечения

В рамках мероприятия с автомобильными подразделениями проведены тактико-специальные занятия по подвозу материальных средств войскам, эвакуации раненых и больных.

В соединения и воинских частях Центрального военного округа прошел День специалиста технического обеспечения.

В рамках мероприятия с автомобильными подразделениями проведены тактико-специальные занятия по подвозу материальных средств войскам, эвакуации раненых и больных. Кроме того, были проверены подготовка автомобильной техники к перевозке материальных средств и слаженность расчетов при развертывании средств ремонта.