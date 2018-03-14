Украина заявила о создании собственного производства артиллерийских снарядов

«Укроборонпром» заявил об успешных испытаниях произведенных на Украине крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт».

«В компании «Артем», входящей в состав ГК «Укроборонпром», успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства. Таким образом, Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов больших калибров», — сообщается на сайте «Укроборонпрома».

Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, заявил гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин. По его словам, с его помощью можно разрушать фортификационные сооружения и объекты. Боеприпас предназначен для стрельбы из дальнобойной артиллерийской системы «Гиацинт».

Букин отметил, что в производстве снаряда задействована не только компания «Артем», но и другие предприятия «Укроборонпрома». «Кооперация предприятий концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ. Это важный шаг, повышающий боеспособность украинской армии», — сказал Букин.

«Укроборонпром» также опубликовал видео с испытаний снарядов.

2А36 «Гиацинт-Б» — советская 152-мм буксируемая пушка. Относится к крупнокалиберной артиллерии. Пушка предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах.