Морской инженерный полк Черноморского флота отрабатывает разминирование и постановку заграждений на побережье 

Также флотские инженеры выполнят цикл задач водолазной подготовки, по организации обеспечения водой войск в полевых условиях, охране и обороне лагеря от действий диверсионных групп условного противника.
Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота развернули полевой лагерь и начали выполнение задач по предназначению.
В ходе полевого выхода военнослужащие отработают разминирование и постановку заграждений на побережье в ходе противодесантных действий с применением плавающих транспортеров (ПТС).
Также флотские инженеры выполнят цикл задач водолазной подготовки, по организации обеспечения водой войск в полевых условиях, охране и обороне лагеря от действий диверсионных групп условного противника.
Полевой выход морского инженерного полка Черноморского флота продлится до середины апреля.