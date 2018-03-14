Морской инженерный полк Черноморского флота отрабатывает разминирование и постановку заграждений на побережье

Также флотские инженеры выполнят цикл задач водолазной подготовки, по организации обеспечения водой войск в полевых условиях, охране и обороне лагеря от действий диверсионных групп условного противника.

Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота развернули полевой лагерь и начали выполнение задач по предназначению.

В ходе полевого выхода военнослужащие отработают разминирование и постановку заграждений на побережье в ходе противодесантных действий с применением плавающих транспортеров (ПТС).

Также флотские инженеры выполнят цикл задач водолазной подготовки, по организации обеспечения водой войск в полевых условиях, охране и обороне лагеря от действий диверсионных групп условного противника.

Полевой выход морского инженерного полка Черноморского флота продлится до середины апреля.