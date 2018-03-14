Ещё
Снайперов военной базы в Абхазии выполнят стрельбы из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снайперов военной базы в Абхазии выполнят стрельбы из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез» 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
На горно-лесистом полигоне Цабал военнослужащие в составе боевых пар отрабатают порядок синхронного произведения выстрела по групповым мишеням (манекен) на дальностях до 500 м.
Снайперы российской военной базы в Абхазии в рамках проведения тактических полевых занятий совершенствуют навыки поражения целей из штатных снайперских винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез».
В ходе плановых мероприятий боевой подготовки на горно-лесистом полигоне Цабал военнослужащие в составе боевых пар отрабатывают порядок синхронного произведения выстрела по групповым мишеням (манекен) на дальностях до 500 м.
Ранее на занятиях снайперы отработали практику ожидания противника в неподвижном состоянии (1-2 часа), ведения разведки целей и определения расстояния до них с применением различных современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3.
ВСС «Винторез» оснащена дневной и ночной оптикой, бронебойными патронами и интегрированным устройством для ведения скрытной стрельбы.
Всего в полевых занятиях принимают участие около 100 военнослужащих соединения.
ТК «Звезда»: последние новости
Подводники рассказали, как российские АПЛ дошли до берегов США В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте Артиллерийские разведчики соединения ЮВО совершенствуют навыки на новейших системах разведки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля256
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России142
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам53
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение