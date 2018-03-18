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Береговой комплекс «Бастион» провел электронный пуск в Калининградской области
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Береговой комплекс «Бастион» провел электронный пуск в Калининградской области 

Свободная пресса 15 часов назад
Фото: Свободная пресса
Для самого западного региона страны это означает эффективный контроль не только территории области, но и значительной части акватории Балтийского моря.
Для самого западного региона страны это означает эффективный контроль не только территории области, но и значительной части акватории Балтийского моря.
В Калининградской области прошли военные учения, в котором был задействован береговой комплекс «Бастион». Расчетам нужно всего несколько минут, чтобы привести технику в боевое положение. Время развертывания из походного положения в боевое составляет меньше пяти минут. Для этого нужна относительно ровная поляна или участок дороги. Все остальное — дело техники.
Самое современное оружие, одна из новейших разработок отечественного ВПК.
"Удобно очень, удобно и современно. Все думает сама, много ничего не надо делать. Точное оружие? Достаточно точное", — рассказал телеканалу «Звезда» старший техник-оператор первой стартовой батареи ПБРК «Бастион» Василий Ефимов.
Пусковые установки размещены на шасси тяжелого тягача. На трассе скорость составляет 60 км в час.
В кабине все с максимальным комфортом. Она управляется как обычный автомобиль. Также присутствует камера заднего вида, спутниковая система ГЛОНАСС и кондиционер — премиум класс среди ракетный комплексов. Сегодня военнослужащие выполняют так называемые электронные пуски. Все как в боевой обстановке, только без фактического залпа.
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