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Летчики авиаполка ЮВО под Волгоградом совершенствуют навыки пилотирования на предельно малых высотах
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Летчики авиаполка ЮВО под Волгоградом совершенствуют навыки пилотирования на предельно малых высотах 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Помимо этого, экипажи учатся действовать при аварийной посадке в случае отказа двигателя, сажать самолет на ограниченное пространство при частичном разрушении взлетно-посадочной полосы в результате нанесения авиаудара условным противником.
Летчики авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области, приступили к отработке сложных элементов пилотажа на модернизированных фронтовых бомбардировщиках Су-24М.
Все элементы пилотажа выполняются парами на малой и предельно малой высотах до 25 м над землей, на скоростях свыше 1000 км/час.
В ходе специальных занятий летчики отрабатывают действия при возникновении внештатных ситуаций в воздухе в случае отказа авиационной техники, а также совершенствуют элементы маневрирования при уклонении от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.
Помимо этого, экипажи учатся действовать при аварийной посадке в случае отказа двигателя, выполнять посадку на ограниченное пространство при частичном разрушении взлетно-посадочной полосы в результате нанесения авиационного удара условным противником, а также в условиях ограниченной видимости при постановке аэрозольных и дымовых завес.
К занятиям привлечен личный состав полка, который совершил около 30 самолетовылетов.
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