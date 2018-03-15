Летчики авиаполка ЮВО под Волгоградом совершенствуют навыки пилотирования на предельно малых высотах

Помимо этого, экипажи учатся действовать при аварийной посадке в случае отказа двигателя, сажать самолет на ограниченное пространство при частичном разрушении взлетно-посадочной полосы в результате нанесения авиаудара условным противником.

Летчики авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области , приступили к отработке сложных элементов пилотажа на модернизированных фронтовых бомбардировщиках Су-24М.

Все элементы пилотажа выполняются парами на малой и предельно малой высотах до 25 м над землей, на скоростях свыше 1000 км/час.

В ходе специальных занятий летчики отрабатывают действия при возникновении внештатных ситуаций в воздухе в случае отказа авиационной техники, а также совершенствуют элементы маневрирования при уклонении от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Помимо этого, экипажи учатся действовать при аварийной посадке в случае отказа двигателя, выполнять посадку на ограниченное пространство при частичном разрушении взлетно-посадочной полосы в результате нанесения авиационного удара условным противником, а также в условиях ограниченной видимости при постановке аэрозольных и дымовых завес.

К занятиям привлечен личный состав полка, который совершил около 30 самолетовылетов.