Азербайджан закупил у России новую партию «смертельного оружия»

Институт проблем мира (SIRRI) в Стокгольме опубликовал доклад о мировом экспорте оружия за 2016-2017 годы. Как сообщает haqqin.az, в документ также включено оружие, поступившее в Азербайджан Армению за указанный период.

Согласно отчету, за последние два года Армения импортировала оружие на 124 миллиона долларов. Это 54-е место в мире по объемам импорта оружия. За тот же период Азербайджан приобрел оружия почти в пять раз больше — на 551 миллион долларов. Эти цифры SIRRI основаны на информации из открытых источников.

Доклад подтверждает, что в вопросах вооружения Армения полностью зависит от России . Так, все оружие, импортированное Арменией в 2017 году, поступило из России. Речь идет о кредите в почти 200 миллионов долларов, выделенных Армении Россией. В рамках этого соглашения Армения в 2016-2017 годах приобрела у России 6 единиц системы реактивного залпового огня «Смерч», 200 единиц переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба» и противотанкового ракетного комплекса «Корнет» 9М133. Эти хорошо известные факты в разное время широко освещались СМИ.

Как сообщает SIRRI, Азербайджан в 2017 году приобрел у Израиля 4 боевых корабля OPV-62, 40 ударных беспилотника «Орбитер» (Orbiter) (включая совместно производимые в Азербайджане) и 215 единиц противотанковых ракет «Спайк» (Spike-NLOS). Кроме того, Азербайджан закупил у Чехии 10 единиц 122-миллиметровой системы реактивного залпового огня RM-70, у Словакии — 18 единиц 152-миллиметровой самоходной гаубицы «Дана» (Dana). Азербайджан в большом количестве импортировал оружие также из России. Так, за отчетный период Россия продала Азербайджану 36 единиц тяжелых огнеметов «Солнцепек» TOS-1A, 40 единиц БТР-82А, 800 единиц (!) противотанковой системы «Хризантема».

Следует отметить, что в прошлом году Россия отгрузила Азербайджану крупную партию ракетных комплексов «Хризантема» (на базе БМП-3), известных как «танковый убийца». Это подтвердило и Министерство обороны Азербайджана. Хотя количество комплексов не было раскрыто, известно, что Азербайджан получил десятки ракет «Хризантема-S».

И теперь становится ясно, что количество закупленных для этих комплексов ракет составляет 800 штук. Учитывая, что Азербайджан продолжает получать из Израиля противотанковые ракеты Spike-NLOS, в случае крупномасштабных военных операций не только у танков и бронетранспортеров, но и у другой самодвижущейся военной техники армянской армии нет шансов.

Но настоящей сенсацией в отчете SIRRI стало сообщение о том, что Азербайджан приобрел у России еще 36 единиц тяжелых огнеметов «Солнцепек» TOS-1A. В 2013-2014 годах Азербайджан импортировал из России наряду с другой военной техникой еще и 18 единиц «Солнцепеков». Эти огнеметы, известные как «адское оружие», ограниченно были задействованы в ходе апрельской войны 2016 года. Теперь же Азербайджан получил «Солнцепеки» в количестве, достаточном для вооружения еще двух дивизионов, а это означает, что за последние два года военный потенциал страны укрепился многократно по сравнению с противником.

Между тем, как заявил на пресс-конференции в Ереване экс-глава Армении, лидер Демпартии Арам Саркисян , при возобновлении боевых действий в Карабахе Азербайджан при прямой поддержке Турции не преминет воспользоваться территорией Нахичевани для нанесения удара по Армении, учитывая, что расстояние от автономной области до Еревана составляет менее 80 километров. Расстояние вполне досягаемое для реактивных систем залпового огня. С ним согласен экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который считает, что планы Анкары по объединению тюркского мира никто не отменял, и территория автономной области действительно может стать неким «трамплином» для турецкого «прыжка» в Закавказье и Среднюю Азию.

Армянские политические лидеры с обеспокоенностью отмечают, что в последние месяцы в Нахичевани периодически проходят турецко-азербайджанские военные учения. Кроме того, время от времени в турецких и азербайджанских СМИ обсуждается возможность создания постоянных турецких баз в Нахичевани.