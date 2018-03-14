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Поставки вертолетных комплектующих для Минобороны увеличились в несколько раз
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Поставки вертолетных комплектующих для Минобороны увеличились в несколько раз 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Основные заказы выполнялась для поддержания исправности транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».
Улан-Удэнский авиационный завод в прошлом году в пять раз увеличил поставки запасных частей и комплектующих для обеспечения эксплуатации вертолетов, сообщили на предприятии.
«Основная доля заказов выполнялась в интересах Минобороны России для поддержания исправности вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор»», — пояснили в пресс-службе У-УАЗ.
И добавили, что при выполнении Воздушно-космическими силами РФ специальных задач, осуществлены доработки вертолетов, в частности, повышена их боевая живучесть.
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