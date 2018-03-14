Су-25 против Су-34: Битва за небо продолжается

Штурмовики Су-25 будут служить в ВКС еще долго, несмотря на неоднократные заявления о том, что их скоро отправят в «запас». Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник в авиационной отрасли. Все ныне существующие самолеты Су-25 и Су-25СМ, а их около двухсот, могут пройти модернизацию до уровня Су-25СМ3.

В настоящий момент Су-25СМ3 проходит испытания, которые начались в январе прошлого года. «Нужно ювелирно проверить работу всех новейших систем, подтверждает ли самолет параметры, заданные техническим заданием, — сообщил собеседник агентства. — Эта работа на ближайшие месяца три. Затем будут выполняться боевые работы». Под боевыми работами, вероятно, понимается командировка в Сирию

Особо обращает на себя заявление о том, что «В госпрограмме вооружения до 2027 года предусмотрено достаточно большое количество самолетов-штурмовиков, которые надо модернизировать, но соответствующие контракты пока не подписаны».

Модернизироваться будут уже существующие самолеты, потому что производство Су-25 на авиазаводах в Тбилиси и в Улан-Удэ было прекращено вскоре после распада Советского Союза. То есть возраст самых «молодых» самолетов приближается 30 годам. Завершение эксплуатации этих машин было намечено на 2020 год. Но, учитывая прописанность в госпрограмме вооружения до 2027 года обновленных самолетов, они могут захватить как минимум середину 30-х годов. Для самолетов фронтовой авиации это долгожительство.

Безусловно, Су-25 — прекрасный самолет. В мире существуют лишь два штурмовика такого класса — он и американский А-10. Свои прекрасные качества Су-25, неофициально называющийся «Грачом», доказал во время Афганской войны. Прежде всего, у него уникальная живучесть, что обеспечено высокой степенью бронированности не только кабины, но и важнейших узлов и агрегатов. На Су-25 впервые была использована эффективная система пожаротушения, практически защищающая самолет от взрывов на борту при любых боевых повреждениях. Также широко использовано дублирование «жизненно важных органов» самолета.

Благодаря высочайшей живучести Су-25 называют «летающим танком». За 8 лет участия в Афганской войне «Грачи» совершили около 60 тыс. боевых вылетов. Боевые потери составили 23 самолета при среднем налете на каждом из них 2800 часов. На каждый сбитый самолет приходилось в среднем 90 повреждений от ракетного и пулеметного огня. Ни один «Грач» не был потерян из-за взрыва топливных баков или гибели летчика. Таких показателей не было у других советских и иностранных самолетов истребительной и штурмовой авиации.

Порой советские штурмовики возвращались на базу, получив 150 и более пробоин. Зафиксированы уникальные случаи, когда пилотам удавалось посадить самолет с чудовищными повреждениями. С вырванной снарядом половиной крыла. С развороченным снарядом двигателем. С отказавшей гидросистемой. С полностью обесточенной электросетью. С захлебнувшимися двигателями, залитыми керосином из пробитых баков. С не выпускающимися шасси…

При этом была продемонстрирована высокая эффективность применения штурмовиком вооружения. Так, вероятность поражения целей ракетами в Афганистане составляла 95%.

Однако с того времени прошло уже больше тридцати лет. Повысилось качество наземной техники, с которой предстоит бороться «Грачу», поддерживая наземные операции своих войск. Поэтому и его боевые возможности должны возрасти. Сейчас производится его вторая серьезная модернизация до уровня Су-25СМ5, которую выполняют на 121-м авиаремонтном заводе в подмосковной Кубинке.

Как уже было сказано, планер остается старым. Двигатели тоже не меняются. Существенно обновляется авионика.

Прежде всего, на самолет устанавливается станция самообороны «Витебск». Что должно обезопасить Су-25СМ3 от ракетных атак. Это достигается как отстрелом «традиционных» тепловых ловушек, так и созданием помех для работы головок самонаведения ракет, что должно уводить их в сторону от самолета.

В настоящий момент «Витебск» используется на ударных вертолетах Ми-28Н и Ка-52, которые выполняют ту же работу на низких высотах, что и самолеты-штурмовики. Во время испытания станция проявила себя с наилучшей стороны: Ми-8 с « Витебском », неподвижно стоявший на полигоне, массированно обстреливали ракетами из ПЗРК. И все ракеты прошли мимо.

Однако боевые условия отличаются от полигонных. По результатам эксплуатации Ка-52 в Сирии разработчикам «Витебска» минувшей осенью было дано указание улучшить комплекс. И, стало быть, проходящие испытание «Суперграчи» летают со старым «Витебском».

На штурмовик установлена новая оптико-локационная система СОЛТ-25. В отличие от устаревшего «Клена» она позволяет не только обнаруживать цели, но и брать их на сопровождение в любое время суток при любой погоде. В систему входят телевизионный и тепловизионный каналы и лазерный дальномер. СОЛТ-25 также осуществляет подсветку целей для ракет с лазерной ГСН. На дальности в 8 км система обеспечивает погрешность, не превышающую полуметра.

При работе со свободнопадающими бомбами используется прицельно-навигационный комплекс СВП-24-25. Это модификация СВП-24, применяющегося на фронтовом бомбардировщике Су-24М. Благодаря ему достигается высокая точность бомбометания. Максимальное отклонение от цели не превышает 10-15 метров, это совсем близко к показателям высокоточного оружия.

Однако НПК «Штурмовики Сухого» намереваются создать следующую модификацию — Су-25СМТ. В ней будет усилена функция борьбы с танками противника.

А между тем уже года три идет речь о том, что, все модификации Су-25 должны быть вытеснены фронтовыми истребителями-бомбардировщиками Су-34. И у сторонников, и у противников таких планов есть свои резоны. Противники настаивают на том, что штурмовик — недорогая машина в сравнении с Су-34. И его эксплуатация обходится дешевле. Также он требует меньшего времени на подготовку к вылету, в связи с чем каждый «Грач» может выполнить больше вылетов в день, чем «Утенок», как неофициально называют Су-34. Это важно в условиях ведения боевых действий высокой интенсивности.

А в последнее время все острее встает финансовый вопрос. Су-34 надо строить. А для получения Су-25СМ3 используются уже готовые самолеты, лишь частично заменяется их авионика. Стратегия гораздо более экономная.

Сторонники замены говорят, что в XXI веке чисто штурмовая авиация — это атавизм. Началась эпоха многоцелевых самолетов. И при этом кивают головой на американцев, которые заменяют свой А-10 истребителем-бомбардировщиком F-35.

Су-34 — именно многоцелевой самолет. Принятый на вооружение в 2014 году, он способен не только наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям, но и постоять за себя при встрече с истребителями противника. Это возможно и за счет высокой маневренности, и соответствующих ракет «воздух-воздух», и прицельной системы, которая включает в себя РЛС как переднего, так и заднего обзора.

При этом Су-34 прекрасно защищен от ударов противника, как воздушных, так и наземных. Кабина, как и у Су-25, тоже бронированная. При этом толщина бронестекла фонаря и титановых пластин, прикрывающих кабину, больше. Также используется дублирование основных узлов и систем и их прикрытие бронепластинами, защищающими от снарядов калибра до 20 мм включительно, а в некоторых проекциях и от 30-миллиметровых. То есть это уже почти штурмовик. Необходимо лишь несколько скорректировать номенклатуру вооружения и модифицировать прицельную систему.

При решении спора между этими двумя самолетами, вероятно, будет принято компромиссное решение. Конечно, никто не станет модернизировать все двести имеющихся штурмовиков. Хотя бы потому, что часть из них скоро окончательно исчерпает свой эксплуатационный ресурс.