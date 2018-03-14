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Медики Северного флота отбили пациентов со стрельбой
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Медики Северного флота отбили пациентов со стрельбой 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
На полигонах в Мурманской области прошли учения военных медиков. Они не только оказывали помощь «раненым», но и преодолевали полосу препятствий, сообщил «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
Полосу препятствия военные медики преодолевали в полном обмундировании и со штатным оружием. Они стреляли, искали условных раненых, оказывали им необходимую помощь и эвакуировали. Для создания максимального приближения к боевой обстановке применяли специальные средства имитации — дымовые шашки, взрывы и холостые боеприпасы. Учения проходили в рамках первого отборочного этапа подготовки к конкурсу профессионального мастерства военных медиков на международных играх «АРМИ-2018».
По итогам учений, в каждом соединении Северного флота сформировали команды из наиболее подготовленных военных специалистов. Они примут участие в следующем этапе состязаний в Печенгском районе. Там будут соревноваться не только медики, но и морские пехотинцы и мотострелки из арктической и отдельной мотострелковой бригады СФ.
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