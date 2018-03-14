Медики Северного флота отбили пациентов со стрельбой

На полигонах в Мурманской области прошли учения военных медиков. Они не только оказывали помощь «раненым», но и преодолевали полосу препятствий, сообщил «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга

Полосу препятствия военные медики преодолевали в полном обмундировании и со штатным оружием. Они стреляли, искали условных раненых, оказывали им необходимую помощь и эвакуировали. Для создания максимального приближения к боевой обстановке применяли специальные средства имитации — дымовые шашки, взрывы и холостые боеприпасы. Учения проходили в рамках первого отборочного этапа подготовки к конкурсу профессионального мастерства военных медиков на международных играх «АРМИ-2018».