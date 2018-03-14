Секретари СБ России и Белоруссии обсудили наращивание военного присутствия НАТО 

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его белорусский коллега Станислав Зась обсудили наращивание военного присутствия НАТО. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ России. Консультации прошли в Гродно согласно плану сотрудничества между ведомствами.
«В частности, рассмотрены угрозы, исходящие от планомерного наращивания военного присутствия и развития военной инфраструктуры НАТО у границ Союзного государства», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
Также стороны обсудили дальнейшие перспективы двустороннего военного сотрудничества.
В декабре 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военный контингент НАТО у западных границ России за последние пять лет увеличился втрое.