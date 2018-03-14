Разведчики ЦВО учатся корректировать контрбатарейную стрельбу с помощью БПЛА 

Применяя беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и комплексы «Стрелец», военнослужащие производят засечку огневых позиций условного противника, передают их координаты на пункты управления.
Разведчики Центрального военного округа учатся управлять контрбатарейной стрельбой с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Тоцком полигоне (Оренбургская область).
В ходе полевых занятий военнослужащие разведывательных подразделений совместно с командирами артиллерийских батарей приступили к корректированию контрбатарейной стрельбы.
С помощью БПЛА «Орлан-10» и комплексов «Стрелец» разведчики производят засечку огневых позиций условного противника, передают их координаты и корректируют огонь артиллерии.
В занятиях принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 40 единиц специальной техники.