Разведчики ЦВО учатся корректировать контрбатарейную стрельбу с помощью БПЛА

Применяя беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и комплексы «Стрелец», военнослужащие производят засечку огневых позиций условного противника, передают их координаты на пункты управления.

Разведчики Центрального военного округа учатся управлять контрбатарейной стрельбой с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Тоцком полигоне ( Оренбургская область ).

В ходе полевых занятий военнослужащие разведывательных подразделений совместно с командирами артиллерийских батарей приступили к корректированию контрбатарейной стрельбы.

С помощью БПЛА «Орлан-10» и комплексов «Стрелец» разведчики производят засечку огневых позиций условного противника, передают их координаты и корректируют огонь артиллерии.

В занятиях принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 40 единиц специальной техники.