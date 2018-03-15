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ВМС США: больше половины ядерных подлодок США постоянно находятся на боевом дежурстве
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ВМС США: больше половины ядерных подлодок США постоянно находятся на боевом дежурстве 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Военное обозрение
ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Больше половины ядерных подлодок ВМС США постоянно находятся на боевом дежурстве. Об этом сообщил в среду заместитель главы Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики адмирал Джеймс Колдуэлл, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.
"В любое время по меньшей мере 49 из 71 ядерных субмарин несут в море боевое дежурство или готовы выступить в поход в течение нескольких дней", — отметил он. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.
"В настоящее время свыше 45% боевых кораблей ВМС оснащены ядерными энергетическими установками — 11 авианосцев, 14 стратегических подлодок, вооруженных баллистическими ракетами, 53 ударные подлодки и 4 подлодки с управляемыми ракетами, что позволяет им пользоваться теми широкими возможностями для выполнения поставленных задач, которые предоставляет ядерная энергия — мобильностью и продолжительностью автономного плавания", — добавил Колдуэлл, который руководит в НУЯБ отделом, занимающимся ядерными реакторами для ВМС.
По словам адмирала, на деятельность его отдела на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, у Конгресса запрошено $1,79 млрд — на $309 млн больше, чем на 2018 финансовый год.
"Наивысшим нашим приоритетом остается создание ядерной силовой установки для новых стратегических субмарин класса «Колумбия», которая бы работала без перезагрузки топлива в течение всего срока службы корабля, — указал Колдуэлл. — В 2019 финансовом году планируется использовать $138 млн для соответствующих исследовательских и опытно— конструкторских работ по энергоустановке. Строительство самой подлодки должно начаться в 2021 финансовом году".
Пентагон планирует списать нынешний флот подлодок класса «Огайо», несущих по 24 межконтинентальных баллистических ракет «Трайдент-2» с ядерными боеголовками, в 2027 году. Всего таких субмарин насчитывается 14, самая «старая» из них вступила в строй в 1983 году. Вместо них предполагается построить 12 ракетоносцев класса «Колумбия», каждый из которых обойдется налогоплательщикам, согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, в среднем в $8,2 млрд.
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