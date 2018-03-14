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Танкисты Приамурского объединения ВВО выполнили упражнения стрельб штатными боеприпасами в единой тактической обстановке
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Танкисты Приамурского объединения ВВО выполнили упражнения стрельб штатными боеприпасами в единой тактической обстановке 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В ночных условиях мероприятия огневой подготовки велась при помощи современного тепловизионного прицела «Сосна-У».
На трех полигонах в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной области состоялись занятия с танковыми подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа по выполнению стрельбы штатным выстрелом. Занятия были организованы по замыслу единой тактической обстановки.
Командиры танковых подразделений перед занятиями получили условную тактическую обстановку. В результате, для организации стрельбы командиры принимали решение на различные действия от организации полевого пункта боепитания до маневров танковыми взводами с практической стрельбой на установленном участке.
Танковая стрельба велась в движении днем и ночью с включением в динамику условного боя, которую обеспечивало использование дымов и разрывов имитации. Танкистам противостояли внезапно появляющиеся на различных дистанциях мишени боевых машин с установленными на них имитаторами стрельбы. Кроме того, экипажи поражали из танкового пулемета цели имитирующие гранатометчиков и движущихся противотанковых средств.
Всего было произведено около 1,5 тысяч штатных выстрелов из танков Т-72Б3. В ночных условиях стрельба велась при помощи современного тепловизионного прицела «Сосна-У».
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