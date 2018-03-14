Танкисты Приамурского объединения ВВО выполнили упражнения стрельб штатными боеприпасами в единой тактической обстановке

В ночных условиях мероприятия огневой подготовки велась при помощи современного тепловизионного прицела «Сосна-У».

На трех полигонах в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной области состоялись занятия с танковыми подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа по выполнению стрельбы штатным выстрелом. Занятия были организованы по замыслу единой тактической обстановки.

Командиры танковых подразделений перед занятиями получили условную тактическую обстановку. В результате, для организации стрельбы командиры принимали решение на различные действия от организации полевого пункта боепитания до маневров танковыми взводами с практической стрельбой на установленном участке.

Танковая стрельба велась в движении днем и ночью с включением в динамику условного боя, которую обеспечивало использование дымов и разрывов имитации. Танкистам противостояли внезапно появляющиеся на различных дистанциях мишени боевых машин с установленными на них имитаторами стрельбы. Кроме того, экипажи поражали из танкового пулемета цели имитирующие гранатометчиков и движущихся противотанковых средств.

Всего было произведено около 1,5 тысяч штатных выстрелов из танков Т-72Б3. В ночных условиях стрельба велась при помощи современного тепловизионного прицела «Сосна-У».