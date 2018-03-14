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Украинские моряки арестованы в Нигерии
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Украинские моряки арестованы в Нигерии 

Украина.ру 14 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает FleetMon.
«Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тысяч тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом», — говорится в сообщении.
При этом судно арестовали еще 23 января, однако известно об этом стало только сейчас.
В данный момент танкер закреплен на причале в нигерийском Бонни. По словам капитана судна Андрея Васькова, у танкера было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию,
«Это пятый раз, когда мы транспортировали нефтепродукты в страну», — рассказал Васьков.
Вся команда задержанного танкера — украинцы.
Издание Ukraina.ru уже неоднократно писало об опасностях, подстерегающих украинских моряков в водах мирового океана. Украинцев обманывают работодатели, моряки месяцами вынуждены находиться на арестованных кораблях, а подчас их и вовсе заставляют заниматься незаконной деятельностью.
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