В России может быть создан единый ракетно-космический холдинг

Российские компании-разработчики и производители всех видов ракетного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей могут быть объединены в единый ракетно-космический холдинг, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ОПК и военном ведомствах.

«В настоящее время все документы по объединению подготовлены и согласованы на уровне правительства», — сказал один из собеседников издания.

По его словам, задачей нового холдинга станет консолидация всех усилий в области мирного космоса и воздушно-космической обороны России — на данный момент эти направления находятся в ведении разных компаний, в связи с чем снижается эффективность работы.

«Принципиальное решение на высшем уровне еще не принято. Специальное совещание по этому вопросу с участием руководителей государства и заинтересованных отраслей должно состояться в ближайшее время», — добавил источник издания.

Единый холдинг будет заниматься производством широкого спектра продукции — от зенитных снарядов до межпланетных автоматических зондов.