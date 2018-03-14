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В России может быть создан единый ракетно-космический холдинг
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В России может быть создан единый ракетно-космический холдинг 

Rambler News Service 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российские компании-разработчики и производители всех видов ракетного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей могут быть объединены в единый ракетно-космический холдинг, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ОПК и военном ведомствах.
В состав холдинга, в частности, могут войти госкорпорация «Роскосмос», концерны ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы», а также корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). По словам источников издания в этих компаниях, идея создания единого холдинга принадлежит вице-премьеру Дмитрию Рогозину.
«В настоящее время все документы по объединению подготовлены и согласованы на уровне правительства», — сказал один из собеседников издания.
По его словам, задачей нового холдинга станет консолидация всех усилий в области мирного космоса и воздушно-космической обороны России — на данный момент эти направления находятся в ведении разных компаний, в связи с чем снижается эффективность работы.
«Принципиальное решение на высшем уровне еще не принято. Специальное совещание по этому вопросу с участием руководителей государства и заинтересованных отраслей должно состояться в ближайшее время», — добавил источник издания.
Единый холдинг будет заниматься производством широкого спектра продукции — от зенитных снарядов до межпланетных автоматических зондов.
Как отмечает издание, в аппарате Рогозина отказались от комментариев, но предложили вернуться к обсуждению вопроса «через несколько недель». «Роскосмос», «Алмаз-Антей», КТРВ и АФК «Система» (акционер «РТИ Системы») также отказались от комментариев.
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