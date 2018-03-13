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РК «Бастион» в Крыму уничтожили ракеты противника
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Ракетные комплексы «Бастион» в Крыму условно уничтожили ракеты «противника» 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота (ЧФ) в Крыму выполнили задачи по обнаружению и уничтожению носителей высокоточного оружия, сообщил во вторник руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" успешно обнаружили высокоскоростные условные цели и выполнили электронные пуски, условно поразив крылатые ракеты "противника", — сказал Астафьев, уточнив, что зачетное тактическое учение было проведено под контролем командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.
Дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", самоходных артиллерийских комплексов "Берег" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ ранее в этот же день приступили к отработке практических задач в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии на полигоне Железный Рог в Крыму. Цель сбора — слаживание подразделений, повышение практических навыков командиров различных степеней в управлении огнем.
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