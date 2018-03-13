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«Красная звезда» публикует репортаж из НИИ спасания и подводных технологий в Санкт-Петербурге
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«Красная звезда» публикует репортаж из НИИ спасания и подводных технологий в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В номере среды также сообщается о селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил, которое провел начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов.
В номере среды рассказывается о подготовке военных акванавтов в Санкт-Петербурге. В Научно-исследовательском институте спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» началась их практическая подготовка к погружению на глубину свыше 400 метров. Реальные спуски пройдут в летне-осенний период с борта спасательного судна ВМФ «Игорь Белоусов».
В газете сообщается о селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил Российской Федерации, которое провел начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов, который предупредил о готовности Вооружённых Сил в случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим в Сирии принять ответные меры воздействия.
«Красная звезда» информирует о встрече с журналистами заместителя руководителя рабочей группы по организации избирательного процесса в Вооружённых Силах Российской Федерации Василия Волкова, который сообщил, что всего в воинских частях на территории России и за её пределами образовано 79 участков, большинство из которых расположены в труднодоступных местах. Около 4 тыс. военнослужащих и гражданских служащих уже проголосовали досрочно на выборах Президента РФ.
В репортаже с полигона Капустин Яр идёт речь о гвардейской ракетной бригаде Западного военного округа. Завершающим этапом перевооружения этого соединения на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» стало тактическое учение с практической ракетной стрельбой.
Кроме того, «Красная звезда» продолжает информировать о военно-политической ситуации в Сирии, где террористические группы готовят в Восточной Гуте провокацию с применением химического оружия.
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