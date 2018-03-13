В 23 конкурсах по полевой выучке задействованы более 1300 команд ЦВО

Состязания проводятся на полигонах Челябинской, Кемеровской, Самарской областей, Алтайского края и других регионов.

Более 1300 команд Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в 23 конкурсах по полевой выучке в рамках подготовки к Армейским международным играм.

Состязания проводятся на полигонах Челябинской, Кемеровской, Самарской областей, Алтайского края и других регионов.

В первую очередь стоит назвать такие конкурсы, как «Танковый биатлон», «Снайперский рубеж», «Военно-медицинская эстафета», «Авиадартс» и другие.