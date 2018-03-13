В 23 конкурсах по полевой выучке задействованы более 1300 команд ЦВО 

Состязания проводятся на полигонах Челябинской, Кемеровской, Самарской областей, Алтайского края и других регионов.
Более 1300 команд Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в 23 конкурсах по полевой выучке в рамках подготовки к Армейским международным играм.
Состязания проводятся на полигонах Челябинской, Кемеровской, Самарской областей, Алтайского края и других регионов.
В первую очередь стоит назвать такие конкурсы, как «Танковый биатлон», «Снайперский рубеж», «Военно-медицинская эстафета», «Авиадартс» и другие.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав крупнейшего в Вооруженных Силах округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.