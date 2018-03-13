В ЦВО продолжается подготовка сборных пунктов и военных комиссариатов к весенней призывной кампании 

Всего со сборных пунктов военных комиссариатов для прохождения военной службы планируется отправить около 50 тыс. новобранцев, в том числе для войск округа — более 13 тыс.
В Центральном военном округе (ЦВО) продолжается подготовка помещений сборных пунктов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации к весенней призывной кампании.
Всего со сборных пунктов военных комиссариатов для прохождения военной службы планируется отправить около 50 тыс. новобранцев, в том числе для войск округа — более 13 тыс.
ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав крупнейшего в Вооруженных Силах округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.