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В ЦВО продолжается подготовка сборных пунктов и военных комиссариатов к весенней призывной кампании
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В ЦВО продолжается подготовка сборных пунктов и военных комиссариатов к весенней призывной кампании 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Всего со сборных пунктов военных комиссариатов для прохождения военной службы планируется отправить около 50 тыс. новобранцев, в том числе для войск округа — более 13 тыс.
В Центральном военном округе (ЦВО) продолжается подготовка помещений сборных пунктов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации к весенней призывной кампании.
Всего со сборных пунктов военных комиссариатов для прохождения военной службы планируется отправить около 50 тыс. новобранцев, в том числе для войск округа — более 13 тыс.
ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав крупнейшего в Вооруженных Силах округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.
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