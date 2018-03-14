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Командующий войсками Южного военного округа проверил боевую подготовку береговых войск Черноморского флота в Крыму
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Командующий войсками Южного военного округа проверил боевую подготовку береговых войск Черноморского флота в Крыму 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Ранее генерал-полковник Александр Дворников оценил взаимодействие экипажей кораблей со средствами управления и разведки соединения ЧФ, а также провел зачетное тактическое учение с дивизионом ракетных комплексов.
Проведение занятий по боевой подготовке военнослужащих соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проинспектировал командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в ходе рабочей поездки в Крым.
Учебные мероприятия проводились на полигонах Ангарский и Филатовка.
«На занятиях по тактике в едином замысле должны отрабатывать задачи обороны морского побережья подразделения различных видов и родов войск, включая инженерное оборудование, защиту от оружия массового поражения, радиоэлектронную борьбу, огневое поражение силами авиации, артиллерии и корабельных средств», –— подчеркнул в общении с офицерами генерал-полковник Александр Дворников.
Ранее командующий войсками ЮВО оценил взаимодействие экипажей кораблей со средствами управления и разведки соединения Черноморского флота, проверил порядок несения боевого дежурства зенитными ракетными подразделениями объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также провел зачетное тактическое учение с дивизионом береговых ракетных комплексов.
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