Командующий войсками Южного военного округа проверил боевую подготовку береговых войск Черноморского флота в Крыму

Ранее генерал-полковник Александр Дворников оценил взаимодействие экипажей кораблей со средствами управления и разведки соединения ЧФ, а также провел зачетное тактическое учение с дивизионом ракетных комплексов.

Проведение занятий по боевой подготовке военнослужащих соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проинспектировал командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в ходе рабочей поездки в Крым

Учебные мероприятия проводились на полигонах Ангарский и Филатовка.

«На занятиях по тактике в едином замысле должны отрабатывать задачи обороны морского побережья подразделения различных видов и родов войск, включая инженерное оборудование, защиту от оружия массового поражения, радиоэлектронную борьбу, огневое поражение силами авиации, артиллерии и корабельных средств», –— подчеркнул в общении с офицерами генерал-полковник Александр Дворников.

Ранее командующий войсками ЮВО оценил взаимодействие экипажей кораблей со средствами управления и разведки соединения Черноморского флота, проверил порядок несения боевого дежурства зенитными ракетными подразделениями объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также провел зачетное тактическое учение с дивизионом береговых ракетных комплексов.