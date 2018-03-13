Ещё
Для разморозки проекта новейшего истребителя Япония хочет использовать технологии Англии и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для разморозки проекта новейшего истребителя Япония хочет использовать технологии Англии и США 

Русская Семерка 13 марта 2018
Фото: Русская Семерка
Япония хочет продолжить разрабатывать проект новейшего истребителя пятого поколения F-3 с использованием американских и английских технологий. Для этого в Стране восходящего солнца готовы выделить 40 млрд$ и в марте отправили уже третий запрос информации, в этот раз, в отличие от прошлых, только в оборонные компании Великобритании и Соединенных Штатов.
В Силах самообороны Японии не скрывают предметы своего интереса — это истребители F-35 Lightning II с технологией «стелс» от Lockheed Martin Corp, F / A-18E / F Super Hornet от Boeing Co или Eurofighter Typhoon от Eurofighter GmbH. Такое сотрудничество позволит значительно сэкономить.
— Мы ждем конкретных предложений по уже существующим проектам самолетов, — сообщил Reuters источник в минобороны Японии, — Это позволит продвинуть не только наш технологический потенциал, но при сотрудничестве наших конструкторов добиться улучшений характеристик у уже существующих воздушных судов. Пока мы не получили никаких предложений, которые бы нас заинтересовали.
Напомним, разработка проекта F-3 была заморожена осень 2017 года. Силы самообороны посчитали, что это слишком дороги и приоритетными направлениями развития и финансирования на тот момент должны были стать средства защиты от китайской и северокорейской угроз.
Русская Семерка: последние новости
Дело Скрипаля: токсин в Англию попал в багаже его дочери Агентам ФБР не позволили пообщаться с Рыбкой «Моссад»: как работает одна из самых мощных спецслужб мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России323
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям190
Атомные подлодки РФ дошли до США193
Люди согрешили с денисовцами дважды26
Порошенко поставили ультиматум по Крыму56
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение