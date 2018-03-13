Для разморозки проекта новейшего истребителя Япония хочет использовать технологии Англии и США

Соединенных Штатов. Япония хочет продолжить разрабатывать проект новейшего истребителя пятого поколения F-3 с использованием американских и английских технологий. Для этого в Стране восходящего солнца готовы выделить 40 млрд$ и в марте отправили уже третий запрос информации, в этот раз, в отличие от прошлых, только в оборонные компании Великобритании

В Силах самообороны Японии не скрывают предметы своего интереса — это истребители F-35 Lightning II с технологией «стелс» от Lockheed Martin Corp, F / A-18E / F Super Hornet от Boeing Co или Eurofighter Typhoon от Eurofighter GmbH. Такое сотрудничество позволит значительно сэкономить.

— Мы ждем конкретных предложений по уже существующим проектам самолетов, — сообщил Reuters источник в минобороны Японии, — Это позволит продвинуть не только наш технологический потенциал, но при сотрудничестве наших конструкторов добиться улучшений характеристик у уже существующих воздушных судов. Пока мы не получили никаких предложений, которые бы нас заинтересовали.

Напомним, разработка проекта F-3 была заморожена осень 2017 года. Силы самообороны посчитали, что это слишком дороги и приоритетными направлениями развития и финансирования на тот момент должны были стать средства защиты от китайской и северокорейской угроз.