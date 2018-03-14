Блогеры сообщили о восстановлении двигателя «Адмирала Горшкова»

Специалисты Коломенского завода починили маршевый дизель 10Д49, установленный на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Для восстановления работы двигателя был разобран коленчатый вал, некоторые составные части дизеля отправлялись в Коломну для обследования и замены, сообщает блог bmpd со ссылкой на веб-ресурс Mil.Press FlotProm.

Ремонт проводился непосредственно в машинном отделении корабля, при этом рабочим удалось избежать разрезания борта фрегата и уложиться в сроки.

Отмечается, что пресс-службы Коломенского завода и «Трансмашхолдинга» отказались комментировать ситуацию с ремонтом дизеля «Адмирала Горшкова». Представители компаний отметили, что это связано с тем, что вопрос относится к сфере гособоронзаказа.

Известно, что маршевый дизельный двигатель фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышел из строя в конце декабря 2017 года, для его ремонта предприятие-изготовитель заменило лопнувший шатун.

Точная причина поломки до сих пор не определена. Соответствующий документ планировалось подготовить к середине февраля. Не уточняется, повлияет ли поломка двигателя на сроки сдачи корабля. Эксперты в области дизелестроения завода «Звезда» и николаевского «Зоря-Машпроект» затруднились назвать причину поломки, однако пояснили, что шатуны обычно выходят из строя из-за производственного брака, некачественного сырья или конструктивной ошибки. 10Д49 производства Коломенского завода — маршевый двигатель одного из двух дизель-газотурбинных агрегатов М55Р. Отмечается, что форсажные газотурбинные двигатели и редукторы украинского производства в порядке.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головной корабль проекта 22350, предназначенный для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника.

В начале февраля 2018 года было объявлено, что «Адмирала Горшкова» передадут флоту в августе.