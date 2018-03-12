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Названы сроки испытания ЗРК для «Адмирала Горшкова»
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ЗРК для «Адмирала Горшкова» будут испытывать еще полтора месяца 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Передача фрегата в состав ВМФ откладывается из-за из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" производства концерна "Алмаз-Антей", которым должны оснастить фрегат, сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"По нашей информации, испытания (зенитно-ракетного комплекса) до выхода на корабельные испытания займут приблизительно 1,5 месяца. Он (ЗРК) сейчас проходит отработку на полигоне, а после этого должен вернуться на корабль, чтобы уже вести стрельбы с фрегата. Мы рассчитываем, что если все пойдет хорошо, то к концу лета у фрегата есть все шансы войти в боевой состав", — сказал Рахманов.
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