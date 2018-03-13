В Санкт-Петербурге отмечают 60-летие атомного подводного флота России

Санкт-Петербурге начались мероприятия, посвященные 60-летию атомного подводного флота России , пишет Neva.Today.

С марта по июль в Санкт-Петербурге, в пунктах базирования флотов, в регионах пройдет несколько мероприятий, посвященных созданию атомного подводного флота России.

В целом, в 2018-ом году подводные силы ВМФ проведут более 500 различных учений.

Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев рассказал о развитии школы подледного плавания в стране и присутствии в Арктике.

«Мы будем продолжать строительство ракетных подводных крейсеров и многоцелевых ударных подводных лодок 4-го поколения. И вместе с нашими коллегами будем продолжать проектирование кораблей 5-го поколения», — уточнил главком.

Также он отметил, что Северный Ледовитый океан — это важная зона российских интересов. В стране накоплен большой опыт подледного плавания, когда появились межфлотские переходы с Севера на Атлантику.