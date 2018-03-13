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В Санкт-Петербурге отмечают 60-летие атомного подводного флота России
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В Санкт-Петербурге отмечают 60-летие атомного подводного флота России 

АиФ Санкт-Петербург 13 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге начались мероприятия, посвященные 60-летию атомного подводного флота России, пишет Neva.Today.
С марта по июль в Санкт-Петербурге, в пунктах базирования флотов, в регионах пройдет несколько мероприятий, посвященных созданию атомного подводного флота России.
В целом, в 2018-ом году подводные силы ВМФ проведут более 500 различных учений.
Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев рассказал о развитии школы подледного плавания в стране и присутствии в Арктике.
«Мы будем продолжать строительство ракетных подводных крейсеров и многоцелевых ударных подводных лодок 4-го поколения. И вместе с нашими коллегами будем продолжать проектирование кораблей 5-го поколения», — уточнил главком.
Также он отметил, что Северный Ледовитый океан — это важная зона российских интересов. В стране накоплен большой опыт подледного плавания, когда появились межфлотские переходы с Севера на Атлантику.
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