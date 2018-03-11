Ещё
Афганские военные объявили о ликвидации 22 боевиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Афганские военные объявили о ликвидации 22 боевиков 

ИА Синьхуа 11 марта 2018
Кабул, 11 марта /Синьхуа/ — Афганские военные в ходе операций в трех провинциях на востоке и юге страны 10 марта ликвидировали 22 боевика. Об этом сообщили сегодня афганские СМИ со ссылкой на военный источник.
На сайте афганского телеканала Tolo TV говорится, что афганские наземные и воздушные войска вчера провели операции по ликвидации боевиков в восточных провинциях Лагман, Нангархар и на юге страны, в провинции Гильменд. В результате убиты 22 боевика, ранены четверо, еще один задержан.
Как говорится в сообщении, военные в ходе операций убили шесть боевиков ИГ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
44 боевика были убиты в столкновениях на юге Филиппин Казахстан и Япония обсудили план военного сотрудничества на 2018 год Китайские ВВС представили новый проморолик, подводящий итоги достижениям за последние пять лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России329
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям191
Порошенко поставили ультиматум по Крыму76
Атомные подлодки РФ дошли до США196
Люди согрешили с денисовцами дважды26
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение