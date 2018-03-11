Афганские военные объявили о ликвидации 22 боевиков

Кабул , 11 марта / Синьхуа / — Афганские военные в ходе операций в трех провинциях на востоке и юге страны 10 марта ликвидировали 22 боевика. Об этом сообщили сегодня афганские СМИ со ссылкой на военный источник.

На сайте афганского телеканала Tolo TV говорится, что афганские наземные и воздушные войска вчера провели операции по ликвидации боевиков в восточных провинциях Лагман, Нангархар и на юге страны, в провинции Гильменд. В результате убиты 22 боевика, ранены четверо, еще один задержан.