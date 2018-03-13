Модернизированные боевые машины пехоты поступили в танковую дивизию на Урале

МОСКВА , 13 марта. / ТАСС /. Шесть боевых машин пехоты БМП-2М поступили по гособоронзаказу в танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную на Урале. Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин

"Шесть БМП-2М по гособоронзаказу поступили в танковую дивизию. Модернизированную технику, которую отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция, приняли специалисты одного из танковых полков Чебаркульского гарнизона", — отметил Рощупкин.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.