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Командующий войсками ЦВО возложил цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса
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Командующий войсками ЦВО возложил цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса 

ТК «Звезда» 11 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В церемонии также приняли участие представители властей и общественных организаций, офицеры соединений и воинских частей округа, ветераны, юнармейцы, суворовцы и жители Екатеринбурга.
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин возложил цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в честь празднования 75-й годовщины народного подвига по формированию УДТК.
В церемонии также приняли участие представители властей и общественных организаций, офицеры соединений и воинских частей округа, ветераны, юнармейцы, суворовцы и жители Екатеринбурга.
«Нам повезло, что у нас есть такие герои, с которых мы можем брать пример. Мы подражаем их подвигу и верны тем традициям и той славе, которую они, в тяжелейших условиях, ковали для фронта и для победы, — сказал командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин. — Яркое тому подтверждение — это разгром в Сирии полчищ игиловцев и здесь именно ВКС России принадлежала решающая роль. Сегодня Российская Федерация стоит на страже безопасности и готова оказать братскую помощь всем, кто будет в ней нуждаться.
Решением командующего войсками ЦВО в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как «корпус черных ножей» (танкистам этого соединения выдавались боевые ножи с клинком черного цвета), танковому батальону мотострелкового полка дивизии присвоено почетное наименование «Уральский танковый батальон». Он будет формироваться на конкурсной основе из числа военнослужащих, призванных из Свердловской области.
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