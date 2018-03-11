Командующий войсками ЦВО возложил цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса

В церемонии также приняли участие представители властей и общественных организаций, офицеры соединений и воинских частей округа, ветераны, юнармейцы, суворовцы и жители Екатеринбурга

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин возложил цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в честь празднования 75-й годовщины народного подвига по формированию УДТК.

В церемонии также приняли участие представители властей и общественных организаций, офицеры соединений и воинских частей округа, ветераны, юнармейцы, суворовцы и жители Екатеринбурга.

«Нам повезло, что у нас есть такие герои, с которых мы можем брать пример. Мы подражаем их подвигу и верны тем традициям и той славе, которую они, в тяжелейших условиях, ковали для фронта и для победы, — сказал командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин. — Яркое тому подтверждение — это разгром в Сирии полчищ игиловцев и здесь именно ВКС России принадлежала решающая роль. Сегодня Российская Федерация стоит на страже безопасности и готова оказать братскую помощь всем, кто будет в ней нуждаться.