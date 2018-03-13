Среди жителей Екатеринбурга растет престиж военной службы по контракту

В частности, около 100 человек подали заявление о заключении контракта с Минобороны России в ходе празднования 75-й годовщины народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.

Около 100 человек подали заявление о поступлении на военную службу по контракту в ходе празднования 75-й годовщины народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге

В рамках торжественных мероприятий была проведена информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!». В ней приняли участие около 400 человек.