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Среди жителей Екатеринбурга растет престиж военной службы по контракту
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Среди жителей Екатеринбурга растет престиж военной службы по контракту 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В частности, около 100 человек подали заявление о заключении контракта с Минобороны России в ходе празднования 75-й годовщины народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.
Около 100 человек подали заявление о поступлении на военную службу по контракту в ходе празднования 75-й годовщины народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге.
В рамках торжественных мероприятий была проведена информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!». В ней приняли участие около 400 человек.
В 2018 году в Центральном военном округе запланировано проведение более 100 информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!».
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