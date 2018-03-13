Среди жителей Екатеринбурга растет престиж военной службы по контракту 

В частности, около 100 человек подали заявление о заключении контракта с Минобороны России в ходе празднования 75-й годовщины народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.
Около 100 человек подали заявление о поступлении на военную службу по контракту в ходе празднования 75-й годовщины народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге.
В рамках торжественных мероприятий была проведена информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!». В ней приняли участие около 400 человек.
В 2018 году в Центральном военном округе запланировано проведение более 100 информационно-агитационных акций «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!».