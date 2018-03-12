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Российские военные готовятся к параду в Тирасполе
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Российские военные начали подготовку к параду 9 мая в Тирасполе 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в непризнанном Приднестровье начали тренировки для участия в военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Тирасполе 9 мая, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"В ОГРВ ПРРМ приступили к тренировкам пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде 9 мая в Тирасполе", — сказал Мугинов.
По его информации, "для участия в военном параде, посвященном 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, было отобрано более 100 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, с которыми будут проводиться регулярные тренировки по строевой подготовке".
Представитель ЗВО отметил, что всего планом подготовки предусмотрено более 15 совместных тренировок парадных расчетов ОГРВ и силовых ведомств региона.
В Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Ее основные задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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