«Господин Алиев утвердил»: Азербайджан проведет широкомасштабные учения 

ЕРЕВАН, 9 мар — Sputnik. Азербайджанская армия проведет масштабные учения с участием 25 тысяч военных, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений ВС Азербайджана пройдут 12-17 марта.
По сообщению Минобороны учения пройдут «согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым».
В учениях примут участие 25 000 военнослужащих, до 250-и единиц танков и другой бронетехники, до 1000-и ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
Как говорится в сообщении министерства, в ходе учений войска будут выполнять задачи «по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения, а также нанесения контрударов с дальнейшим проведением широкомасштабной контрнаступательной операции».
На учениях предполагается отработка тактических эпизодов по взаимодействию соединений и воинских частей, управлению войсками и огневыми средствами, а также предотвращению различных действий условного противника.
В ходе учений на различных полигонах будут проводиться боевые стрельбы с использованием новых систем вооружения, недавно принятых на вооружение.