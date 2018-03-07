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Последний аргентинский диктатор скончался на 91 году жизни
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Последний аргентинский диктатор скончался на 91 году жизни 

Мир24 7 марта 2018
Он умер в военном госпитале после долгого заключения под стражей.
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