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В Татарстане выпустят 30 самолетов Т-500
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В Татарстане выпустят 30 самолетов Т-500 

Казанский репортер 7 марта 2018
Фото: Казанский репортер
В 2018 году дочерняя компания Ростеха в Казани — «Технология» (работает в составе «РТ— Химкомпозит»), выпустит 30 самолетов Т-500, предназначенных для проведения авиахимработ. Т-500 будут обследовать промышленные объекты большой протяженности, выявляя их воздействие на окружающую среду. Кроме того, самолеты смогут выполнить общий мониторинг окружающей среды. Наконец, они подходят для обработки леса от вредителей и работы по ликвидации разливов нефтепродуктов, говорится в сообщении пресс-службы государственной корпорации Ростех.
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