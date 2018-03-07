В Татарстане выпустят 30 самолетов Т-500 

В 2018 году дочерняя компания Ростеха в Казани — «Технология» (работает в составе «РТ— Химкомпозит»), выпустит 30 самолетов Т-500, предназначенных для проведения авиахимработ. Т-500 будут обследовать промышленные объекты большой протяженности, выявляя их воздействие на окружающую среду. Кроме того, самолеты смогут выполнить общий мониторинг окружающей среды. Наконец, они подходят для обработки леса от вредителей и работы по ликвидации разливов нефтепродуктов, говорится в сообщении пресс-службы государственной корпорации Ростех.