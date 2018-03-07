Генерального инспектора бундесвера наградили в Литве за реализацию решений НАТО 

Генеральный инспектор бундесвера, 64-летний генерал Фолкер Викер удостоен государственной награды Литвы — Командорского креста ордена «За заслуги перед Литвой». Награду вручила президент Даля Грибаускайте.
В сообщении о награждении говорится: «Будучи большим другом Литвы, генерал Ф. Викер продемонстрировал исключительное лидерство в реализации решений НАТО, которые являются жизненно важными для нашего государства. В период его руководства Германия одной из первых прислала ротационные силы, активно и объёмно вовлеклась в военные учения, первой сформировала батальон сил передового базирования НАТО».
В администрации президента пояснили, что Фолкер Викер награждён за особые заслуги, поддержку и личный вклад в укрепление безопасности Литвы, двустороннее военное сотрудничество. Батальоном НАТО тысячной численности, дислоцированным в Литве по решению варшавского саммита альянса, командует Германия. Костяк батальона составляют военнослужащие бундесвера.
Германский генерал встретится в Литве с командующим армией республики, генерал-лейтенантом Йонасом-Витаутасом Жукасом, посетит местечко Рукла около Каунаса, где дислоцируется батальон НАТО.