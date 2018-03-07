Что даст «Реновация» российскому десанту?

«Реновация» в ВДВ: какие возможности появятся у российского десанта благодаря модернизированным парашютам

В ближайшие годы Воздушно-десантные войска России должны получить несколько новых типов парашютов. Об этом сообщил замкомандующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке Владимир Кочетков. Сейчас ведутся работы по модернизации стоящих на вооружении образцов и созданию новых систем. При десантировании личного состава должны применяться управляемые парашюты. Кроме того, специалисты работают над системой, которая позволит приземлять бронетехнику с экипажем внутри. Какие преимущества появятся у ВДВ с внедрением экипировки следующего поколения, выяснял RT.

В России ведётся разработка новых парашютных систем для десантирования личного состава и боевой техники, рассказал в интервью газете «Красная звезда» заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков

По словам офицера, завершаются опытно-конструкторские работы (ОКР) по проекту многокупольной системы «Бахча-У-ПДС». Парашют позволит осуществлять десантирование новейшей бронетехники (БМД-4М и БТР-МДМ) с экипажем внутри. Поставки в войска комплектов «Бахчи» начнутся в текущем году.

Кочетков сообщил, что в рамках ОКР «Горизонталь-4000» разрабатываются планирующие грузовые парашютные системы, которые предназначены для десантирования продовольствия, вооружения и боеприпасов. Вес груза может достигать 4 тонн.

Также генерал-лейтенант рассказал о скором появлении унифицированной многоцелевой платформы, которая позволит десантировать технику на базе автомобиля КамАЗ и грузы полётной массой до 18 тонн. «Реновация», «Шелест», «Дальнолёт»

«Исходя из этого, сформировались основные направления развития средств десантирования личного состава: разработка грузовых контейнеров для десантников; развитие средств экипировки десантников; альтернативные способы десантирования личного состава (мотодельтапланы, парапланы, системы беспарашютного десантирования)», — рассказал Кочетков. Большое внимание Минобороны России уделяет увеличению десантных возможностей личного состава. Кочетков отметил, что изменение парашютных систем происходит с учётом акцента на «применение подразделений с разведывательно-диверсионными задачами».

В частности, модернизации (ОКР «Реновация») подвергнется парашют Д-10, принятый на вооружение в 1990-е годы, и запасной парашют З-5. Система предназначена для десантирования со всех основных военно-транспортных самолётов и вертолётов Ми-6 и Ми-8. Обновлённые парашюты войдут в состав комплекта «Ратник» для ВДВ.

В течение 2018 года стартуют ОКР «Шелест», направленные на создание абсолютно новой системы для десантирования солдат «с полным табельным вооружением и снаряжением». Парашют будет превосходить предшественников по дальности планирования и удобству в управлении. Предполагается, что десантники будут применять «Шелест» для выполнения специальных операций.

Наиболее революционной разработкой станет перспективная система специального назначения «Дальнолёт». Парашют позволит осуществлять десантирование личного состава с высоты 1,2—8 км при скорости самолёта до 350 км/ч.

«Максимальный полётный вес — 190 кг, дальность полёта — до 60 км под основным парашютом с высоты 8000 м. На подвесной системе предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом до 50 кг, а также специальное сиденье для долгого нахождения парашютиста под куполом парашюта», — добавил Кочетков.

На данный момент десантирование личного состава ВДВ происходит с применением парашютных систем «Хит-эксперт», «Фламинго», «Бриз», «Арбалет», Д-10 и Д-6 серии 4. Техника и грузы десантируются на платформе П-7 и бесплатформенной системе ПБС-916 (925). Управляемые системы

«В последние годы у нас увеличилось применение управляемых парашютных систем. Благодаря этому изменился спектр задач для подразделений специального назначения. Новое оборудование позволяет им десантироваться в 30 км от объекта, в дальнейшем мы планируем увеличить расстояние до 50 км. Это позволяет подразделениям скрытно подходить к объектам и выполнять свои специфические задачи», — уточнил Осипенко. В августе 2017 года начальник управления воздушно-десантной подготовки ВДВ полковник Михаил Осипенко сообщил RT об интенсивных работах по созданию и внедрению новейших парашютных систем. В частности, офицер рассказал о грядущем появлении «Бахчи-У-ПДС» и росте доли управляемых парашютов для десантирования личного состава.

Кочетков полагает, что принятие на вооружение «Бахчи-У-ПДС» «повысит манёвренные возможности» боевой техники ВДВ. А с появлением планирующих парашютных систем переброска личного состава и грузов будет происходить на больших дальностях.

«Перспективные образцы индивидуальных парашютных систем будут обеспечивать десантирование с самых разных высот и на расстояние, необходимое для выполнения задач в тылу противника. Однако такие парашюты нужны только специальным силам», — сказал Мураховский. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский пояснил в беседе с RT, что планирующие парашюты предназначены для нужд Сил специальных операций (ССО) и разведывательных подразделений ВДВ. Данные парашютные системы обеспечивают проникновение в глубину обороны противника.