На буровых платформах в Каспийском море прошли выборы президента

На морских нефтедобывающих платформах в Каспийском море состоялись выборы президента России. Голосование прошло среди работников, участвующих в освоении месторождений нефти имени Юрия Корчагина и Владимира Филановского, а также на плавучем нефтехранилище и самоподъемной плавучей буровой установке «Нептун».

Как сообщили «РГ» в избиркоме Астраханской области, бюллетени и переносные ящики для голосования были доставлены на морские объекты с помощью вертолета.

В организации голосования приняли участие члены участковой избирательной комиссии, член областной избирательной комиссии и два наблюдателя. Всего проголосовалb 424 человека.

По завершении голосования ящики с бюллетенями были опечатаны и вывезены вертолетом на сушу, на участок №346. Обработаны они будут в комплексах обработки избирательных бюллетеней, которые считают результаты голосования в автоматическом режиме.