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На буровых платформах в Каспийском море прошли выборы президента
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На буровых платформах в Каспийском море прошли выборы президента 

Российская Газета 18 марта 2018
Фото: Российская Газета
На морских нефтедобывающих платформах в Каспийском море состоялись выборы президента России. Голосование прошло среди работников, участвующих в освоении месторождений нефти имени Юрия Корчагина и Владимира Филановского, а также на плавучем нефтехранилище и самоподъемной плавучей буровой установке «Нептун».
Как сообщили «РГ» в избиркоме Астраханской области, бюллетени и переносные ящики для голосования были доставлены на морские объекты с помощью вертолета.
В организации голосования приняли участие члены участковой избирательной комиссии, член областной избирательной комиссии и два наблюдателя. Всего проголосовалb 424 человека.
По завершении голосования ящики с бюллетенями были опечатаны и вывезены вертолетом на сушу, на участок №346. Обработаны они будут в комплексах обработки избирательных бюллетеней, которые считают результаты голосования в автоматическом режиме.
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