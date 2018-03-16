Корабли Каспийской флотилии начали подготовку к выходу в море из пункта базирования в Астрахани

В связи с этим сегодня проведены тренировки корабельных расчетов ПВО по обнаружению и уничтожению авиагрупп условного противника.

Расчеты ПВО малого артиллерийского корабля «Астрахань» провели учение по обнаружению и уничтожению авиагруппы условного противника.

В пункте постоянного базирования кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области дежурным кораблём по ПВО была обнаружена цель из группы самолетов. После идентификации объектов как угрозы с воздуха, расчеты ПВО поразили цели из артиллерийского комплекса АК-630М-2 «Дуэт».

Условная цель была поражена на значительном расстоянии от пункта базирования, при этом личный состав выполнил норматив по уничтожению воздушной цели с достаточным запасом времени.

Также в ходе учения отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач расчетам ПВО кораблей в различных каналах связи.

Данные тренировки проходят в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам кораблей в море, после улучшения ледовой обстановки в регионе.