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Корабли Каспийской флотилии начали подготовку к выходу в море из пункта базирования в Астрахани
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Корабли Каспийской флотилии начали подготовку к выходу в море из пункта базирования в Астрахани 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В связи с этим сегодня проведены тренировки корабельных расчетов ПВО по обнаружению и уничтожению авиагрупп условного противника.
Расчеты ПВО малого артиллерийского корабля «Астрахань» провели учение по обнаружению и уничтожению авиагруппы условного противника.
В пункте постоянного базирования кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области дежурным кораблём по ПВО была обнаружена цель из группы самолетов. После идентификации объектов как угрозы с воздуха, расчеты ПВО поразили цели из артиллерийского комплекса АК-630М-2 «Дуэт».
Условная цель была поражена на значительном расстоянии от пункта базирования, при этом личный состав выполнил норматив по уничтожению воздушной цели с достаточным запасом времени.
Также в ходе учения отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач расчетам ПВО кораблей в различных каналах связи.
Данные тренировки проходят в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам кораблей в море, после улучшения ледовой обстановки в регионе.
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