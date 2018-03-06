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Литва заинтересована в наращивании военного присутствия США в регионе
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Литва заинтересована в наращивании военного присутствия США в регионе 

ТАСС 6 марта 2018
ВИЛЬНЮС, 6 марта. /ТАСС/. Литва выступает за расширение военного присутствия США в своей стране и в регионе в целом. Такую позицию во время встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном озвучил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Об этом во вторник он сообщил по телефону национальному радио.
"Для Литвы приемлемы любые формы присутствия союзников из США", — утверждал глава МИД. По его словам, это могло бы быть размещение подразделений армии США на ротационной основе, их участие в учениях на территории Литвы, размещение техники и вооружений передового базирования, визиты военных кораблей в Клайпедский морской порт.
"Для нас важно не только пребывание американских союзников, но и укрепление взаимодействия военных наших двух стран, государств Балтии, а также взаимодействия в европейском формате", — сказал Линкявичюс. По его мнению, это еще более усилило бы мощь Североатлантического альянса.
"Мы ясно подчеркнули, что заинтересованы в увеличении военного присутствия США, и, полагаю, это было четко понято", — утверждал он.
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