Польша создает инструмент военного давления на Украину

50-тысячная группировка войск, предназначенная специально для «противодействия России », активно сколачивается Польшей . Но поскольку русские все еще не торопятся напасть на поляков, появляются предположения о том, как именно Польша могла бы использовать столь крупную массу войск. И первой об этом должна задуматься Украина

«Как Польша планирует бороться с Россией в ходе войны», — под таким заголовком американское аналитическое издание National Interest поместило материал, посвященный формированию в Польше так называемых «войск территориальной обороны». Сейчас в составе этих подразделений (Wojska Obrony Terytorialnej, WOT) — около 7 тыс. военнослужащих, к 2019 году это число будет доведено до 50 тысяч.

Помимо обычных задач по защите ключевых объектов инфраструктуры и обеспечения безопасности в задачу «территориальной обороны» будет входить «противодействие дезинформации, отражение кибератак», и «поддержание патриотических идеалов». Кроме того, именно WOT будут регулировать ситуацию в условиях кризиса или военного положения. Особый статус, приоритет в вооружении

В ноябре 2016 года WOT получили официальный статус в качестве пятого вида Вооруженных сил Польши, — наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и силами спецопераций. «Войска территориальной обороны» получают приоритет в оснащении новыми видами стрелковых вооружений. В частности, их ранее, чем регулярную армию оснастили «стрелковыми платформами индивидуального оружия» MSBS (автоматы, ручные пулеметы, снайперские винтовки). Для сравнения, «обычные военнослужащие» используют автоматы Wz.88 Tantal или Wz. 96 Beryl на основе автомата Калашникова.

National Interest называет «войска территориальной обороны» партийным проектом правящей в Польше партии «Право и справедливость» . Основа для создания этих подразделений была заложена в 2015 году, после победы «Права и справедливости» на выборах.

Правящая партия «создала образ России как одной из основных угроз национальной безопасности Польши», — отмечает издание.

«Когда силы территориальной обороны только начинали создаваться, польская оппозиция обвиняла Антония Мачеревича, что он создает личную гвардию под себя, — отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-полонист Станислав Стремидловский. — Мачеревич замкнул на себя руководство силами территориальной обороны, вместо того, чтобы подчинить их армейским генералам». Основанием для таких «выводов» стала катастрофа под Смоленском, «а также события на Украине и в странах Балтии», пишет National Interest. Куратором создания WOT был Антоний Мачеревич , занимавший до недавнего времени пост министра обороны, и прославившийся целой серией неадекватных и просто русофобских заявлений.

Мачеревич, в частности, заявлял, что «войска территориальной обороны» смогут противостоять российскому спецназу.

Русофобский тренд сохранился и после смены правительства Польши. Новый премьер Матеуш Моравецкий, будучи в конце января на форуме в Давосе заявил: Россия на сегодняшний день является наиболее серьезной угрозой для Польши.

В интервью изданию Politico Моравецкий призвал готовиться к «вторжению России на Украину». «Что тогда может произойти в случае войны в Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны», — заявил глава правительства Польши.

Видимо, как раз такой линией обороны и должны стать в том числе территориальные войска.

«Здесь скорее можно говорить о контроле территории, борьбе с диверсантами, охране военных и инфраструктурных объектов — такие задачи они вполне способны выполнять. Какая-то отдаленная аналогия по функционалу — это, например, Национальная гвардия США», — рассказал Мураховский. С учетом того, что бойцам «территориальной обороны» будут выплачиваться деньги, когда они проходят сборы, фактически это не добровольцы, как их окрестил NI, а военнослужащие резерва, объяснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский . Такого рода войска вряд ли помогут в сдерживании ударов общевойсковых формирований, в том числе российских. Иначе говоря, при гипотетическом конфликте России и Польши вряд ли WOT сыграет сколько-нибудь заметную роль.

На территории сопредельной страны? Что же касается политической стороны вопроса, то «про агрессию России в Варшаве едва ли не ежедневно объявляют с тех пор, как у них русофобские военно-политические круги пришли к власти». «Но Россия не оправдывает ожиданий, никак не атакует. В этих случаях очень выгодно служить по контракту в таких войсках, потому что деньги ты получаешь, а умирать на поле боя не надо», — отметил эксперт. Отметим, что в Польше существует мнение, что «войска территориальной обороны создаются» отнюдь не против России.

Нельзя исключать, что эти войска создаются для укрепления власти «Права и справедливости» и борьбы с оппозиционными мнениями, как об этом говорила польская оппозиция, — указывает Станислов Стремидловский. «Однако после отставки Мачеревича, когда пост министра занял Мариуш Блащак , такие панические и алармистские заявления со стороны оппозиции стихли», — отметил эксперт.

«Я бы обратил внимание на то, что сейчас стремительно ухудшаются польско-украинские отношения», — указал эксперт. Накануне по центральным улицам Львова прошел марш под антипольскими лозунгами. «Украинские националисты маршировали с факелами и выкрикивали, что Львов — не польский город и полякам там нет места», — напомнил Стремидловский. Стремидловский рассказал, что существует и другая версия о предназначении новых войск — и она касается вовсе не России.

Напомним также, что, украинский генерал Александр Кузьмук пригрозил Варшаве восстанием гастарбайтеров, которые могут «схватиться за колы» если начнут сводить исторические счеты (сообщается, что в Польше находится более 2 млн украинских мигрантов).

Украинский политолог Руслан Бортник в беседе с газетой ВЗГЛЯД называет ее прямо: «На данный момент вряд ли это может коснуться Украины, но в случае коллапсирующей государственности или в какой-то критической ситуации эти войска могут сыграть определенную роль на территории Западной Украины». Стремидловский не исключил, что войска территориальной обороны Польши могут быть предназначены для неких операций, связанных с отражением наземного вторжения или других угроз, но вовсе не со стороны России, а другой сопредельной страны. Легко предположить, какая именно страна имеется в виду.

Против украинской армии, находящейся в стадии глубокого разложения, WOT наверняка окажутся куда более эффективными. А политические основания вмешательства Польши в дела Украины уже назревают.