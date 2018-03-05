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Минобороны Литвы: ВВС НАТО за неделю четыре раза сопровождали самолеты РФ над Балтикой
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Минобороны Литвы: ВВС НАТО за неделю четыре раза сопровождали самолеты РФ над Балтикой 

ТАСС 5 марта 2018
ВИЛЬНЮС, 5 марта. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе четыре раза сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.
По данным ведомства, дежурящие в Зокняе истребители ВВС Дании F-16 Fighting Falcon 26, 27 февраля и 1, 2 марта поднимались в воздух для сопровождения российского борта Ил-20 и пары Су-27. В указанные дни эти самолеты, по версии ведомства, совершали в международном воздушном пространстве перелеты в Калининградскую область и обратно.
Полеты, согласно рапорту, совершались в разном режиме: как с включенным, так и с отключенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна), с заранее согласованными полетными планами и без них, с поддержанием связи с наземными центрами управления и в режиме молчания.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 2 марта в российском Минобороны сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты пять раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, а воздушную разведку вдоль российских границ вели 22 иностранных борта.
Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации четверка истребителей стран — членов альянса базируется в Зокняе. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.
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