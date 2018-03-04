Эти события держались в тайне. Как «Пантеры» ВМС США сражались с российскими МиГами

Вечером 18 ноября 1952 года четыре блестящих на солнце истребителя, выкрашенных в темно-синий цвет с чернильным оттенком, стартовали с авианосца «Орискани» (USS Oriskany) в тот момент, когда небо над Японским морем накрыла Сибирская снежная буря. Этот авианосец входил в состав Оперативной группы 77 (Task Force 77), состоявшей из 25 кораблей, включая три авианосца. В ее задачу входило нанесение бомбовых ударов по северокорейским мостам и объектам инфраструктуры, а происходило все это во время войны в Корее

Ранее в тот же день самолеты указанного соединения нанесли бомбовый удар по логистической базе в Хверене, находившейся вблизи границы и использовавшейся как накопитель для получаемых от Китая и Советского Союза поставок. Четыре истребителя Ф9Ф-5 «Пантера» (F9F-5 Panther), выполняя боевое патрулирование в воздухе, смело пытались пробиться сквозь снежную бурю — облака были уже на высоте 150 метров (500 футов), а видимость составляла всего несколько километров.

Радиолокационные станции обнаружения этой группировки могли уверенно обнаружить самолеты на расстоянии менее 160 километров (100 миль) — а советские бомбардировщики Ил-28, которые были способны преодолеть это расстояние за несколько минут, были сфотографированы вблизи этого района. Хотя ни советские, ни китайские самолеты не предпринимали прямой атаки на американскую группировку, было очень важно продолжить выполнять патрулирование для предотвращения внезапного нападения.

«Пантеры» пытались осуществлять патрулирование на высоте около 5 тысяч метров (16 тысяч футов), когда они получили сообщение: самолеты противника, двигающиеся со стороны Владивостока , обнаружены всего в 130 километрах (83 милях) к северу от их позиции. Четыре самолета из эскадрильи ВМС ВФ-781 (VF-781) взяли курс на перехват. Они действительно обнаружили конденсационные следы семи советских истребителей, которые летели над ними на высоте 12 тысяч метров (40 тысяч футов), а также заметили серебристое мерцание их неокрашенных металлических фюзеляжей. Это были не бомбардировщики Ил-28, а истребители МиГ-15, скорость которых на 110 километров (70 милей) превосходила даже последние модификации самолетов F9F-5 Panther.

В тот же момент забарахлил топливный насос у командира звена лейтенанта Клера Элвуда (Claire Elwood). Его отозвали назад на авианосец, а его помощник получил приказ занять его место. «Пантеры» лейтенанта Ройса Уильямса (Royce Williams) и лейтенанта Дэвида Роулэнда (David Rowland) вынуждены были противостоять семи превосходящим их по своим возможностям советским истребителям.

Все то, что произошло в тот момент, продолжало оставаться тайной в течение многих лет, и только в 2013 году Ройс рассказал правду о тех событиях в беседе с корреспондентом издания «Флайт Джорнэл» (Flight Journal) Томасом Маккелви (Thomas McKelvey).

С ноября 1950 года советские истребители сражались с американскими самолетами в небе над Кореей. Однако они поднимались с баз, располагавшихся в Китае, пытаясь таким образом создать впечатление, что это были китайские или северокорейские самолеты. Официально советские вооруженные силы не принимали участие в той войне, а Вашингтон не хотел разоблачать эту фикцию, опасаясь дальнейшей эскалации корейского конфликта, который он хотел тогда поскорее закончить.

Советские истребители действительно сбили несколько американских разведывательных самолетов в 1950-е годы, а американские летчики на самом деле несколько раз сбивались с курса в районе границы и атаковали советские авиабазы. Однако в целом никто не ожидал того, что поднявшиеся в воздух на советской территории самолеты будут принимать участие в военных действиях.

Когда американские пилоты впервые приблизились к советским истребителям на расстояние в 5 километров (16 тысяч футов), то поначалу им показалось, что летевшие на большей высоте истребители повернули назад в сторону своей базы. Но затем они разделились на две группы, после чего четыре истребителя резко изменили свой курс и, выстроившись в боевой порядок, с направления десять часов открыли огонь из своих пушек по американским самолетам.

Ройс совершил крутой маневр, а затем зашел в хвост последнему МиГу и поджег его залпом из своих пушек. Однако пушки у его товарища по эскадрильи Роулэнда заклинило. Пытаясь увековечить для потомков действия Ройса с помощью своей фотокамеры, Роулэнд продолжал следовать за подбитым МиГом до того момента, пока тот не упал в море.

Уильямс остался один в головокружительном бою, продолжавшемся 20 минут, с шестью оставшимися советскими истребителями. Имевшие стреловидную фирмы крыльев МиГи обладали более высокой скоростью и большей маневренностью, чем имевшие прямые крылья истребители американских ВМС. Однако «Пантеры» были известны своей прочностью, а также имели более эффективную пушечную платформу, включавшую в себя четыре 20-миллиметровых пушки. МиГи были вооружены двумя 23-миллиметровыми пушками, а также мощной 37-миллиметровой пушкой, однако у них была более низкая скорострельность, и они были менее точным по сравнению с вооружением американских «Пантер».

Уильямс дал полный газ и продолжил разворот в сторону атаковавших его МиГов, ведя при этом огонь из своих пушек короткими очередями. Этот 26-летний парень из Миннесоты получил высокие оценки во время практических занятий по стрельбе. Действуя предельно быстро, он вышел из разворота и обстрелял ведущий советский истребитель, а затем и ведомый самолет из своего 20-миллиметрового орудия, после чего советские самолеты загорелись, а он еще успел сильно повредить четвертый МиГ.

Однако один из МиГов внезапно сел Ройсу на хвост и обстрелял его из своих пушек, снаряды которой попали в крылья его самолета и в мотор, в результате чего была выведена из строя гидравлика. Поворотные рули и закрылки «Пантеры» не работали, а элероны функционировали лишь частично. Его «Пантера» стала выполнять только маневры уклонения, используя одну полностью сохранившуюся плоскость управления — руль высоты в хвостовой части.

Этот пилот ВМС попытался уйти в располагавшуюся значительно ниже облачность, однако один из МиГов последовал за ним, обстреливая его из своих пушек. Ройс использовал хвостовые рули высоты для того, чтобы резко менять высоту, а снаряды в это время проходили как над ним, так и под ним. Наконец, его ведомый обстрелял советский истребитель, и он получил повреждение — это была большая удача, поскольку пушки Роулэнда продолжали оставаться заклиненными. Однако Ройс почти ничего не мог сделать с поврежденным и стремительно терявшим высоту самолетом — он вышел из облаков на высоте всего 120 метров (400 футов) над океаном, и этого было слишком мало для того, чтобы остаться в живых после катапультирования.

Вместо этого Уильямсу с трудом удалось направить свою «Пантеру» в сторону авианосца Oriskany, однако в результате неверной идентификации по нему был открыт огонь из зенитных установок на американских кораблях. Он не захотел сажать свой самолет на смертельно холодные воды Японского моря, и вместо этого попытался совершить посадку на авианосец на скорости 270 километров в час (170 миль в час), поскольку его «Пантерой» уже нельзя было безопасно управлять на минимальной скорости.

Капитан авианосца Oriskany удачно поставил свой корабль по направлению ветра, и Ройс смог зацепить крюком своей полуразрушенной «Пантеры» третий трос на палубе авианосца. Техники насчитали более 263 пробоин от снарядов на фюзеляже сильно пострадавшего самолета Ройса — он лишился многих важных деталей и опрокинулся уже на палубе.

Потом этот пилот ВМС узнал о том, что одно из подразделений Агентства национальной безопасности (АНБ), располагавшееся на крейсере «Хелена» (USS Helena), проводили шпионскую слежку за переговорами советских военных по радио связи. Его сотрудники смогли предупредить о приближающихся МиГах, а также узнали о том, что три из них были сбиты, а поврежденный четвертый, за штурвалом которого находился капитан Виктор Беляков (Viktor Belyakov), разбился при попытке посадить свой истребитель на территории Советского Союза.

Ройс совершил неслыханный подвиг — в течение продолжавшегося 35 минут воздушного боя он сравнялся по числу сбитых МиГов со всеми остальными пилотами «Пантер», участвовавшими в корейской войне, и даже превзошел их результаты.

Один адмирал посоветовал Уильямсу не распространяться о своем необыкновенном достижении — было важно, чтобы Соединенные Штаты и Советский Союз официально не были в состоянии войны и чтобы Советы не знали о том, что одно из подразделений АНБ осуществляет за ними слежку. Однако нельзя сказать, что действия Ройса оказались полностью непризнанными.

Через месяц его вызвали в Сеул для того, чтобы выпить пару бокалов в компании избранного президента Дуайта Эйзенхауэра — а все подготовил для этого не кто иной, как его сын Джон! — который хотел услышать от него доклад о войне в воздухе. По словам Ройса, он никогда не простит себе того что, вопреки рекомендации президента, он выбрал виски скотч, а не виски бурбон с водой.

Лишь в 1990-х годах Россия рассекретила свои собственные доклады о воздушном бое вблизи Владивостока и назвала имена тех четырех советских пилотов, которые погибли в бою, в том числе капитана Вандаева и лейтенантов Пахомкина и Таршинова. Только после этого Уильямс решил, что его больше не сдерживает обещание держать все в секрете.

Воздушный бой между «Пантерами» и МиГами вблизи Владивостока были последним эпизодом, когда американским истребителям удалось сбить официальные российские истребители, однако это было не последнее столкновение между советскими и американскими вооруженными силами. В 1953 году американский истребитель Ф-84 «Тандерджет» (F-84 Thunderjet) был сбит чешским Миг-15 в небе над Богемией, а в период с 1953 года по 1970 год более дюжины американских транспортных и разведывательных самолетов были сбиты советскими истребителями или ракетами.