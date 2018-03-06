На Северном полюсе собираются водрузить флаг Дагестана 

Предполагается, что его доставит на самую северную точку Земли участник экспедиции старший лейтенант Темирлан Темирханов.
Темирханов — преподаватель кафедры горной подготовки, выживания и ориентирования Военного института физической культуры. Он стал участником экспедиции Минобороны РФ, которая отправится на Северный полюс этой весной, сообщается на сайте Министерства по национальной политике Республики Дагестан.
Флаг Темирханову передал представитель Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов. «Мы даем вам важное поручение — водрузить флаг республики на полюсе во имя процветания и славы Дагестана. Искренне желаем всей экспедиции доброго пути, достижения поставленной цели и благополучного возвращения домой», — сказал Гасанов.
Участникам экспедиции предстоит за 40 дней преодолеть 1400 километров от архипелага Северная Земля (мыс Арктический) до Северного полюса. Достигнуть конечной точки маршрута они планируют в период с 6 по 16 апреля, сообщается на сайте Минобороны РФ.
В состав экспедиции войдут пять человек — лучшие военнослужащие Северного флота, специалисты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры. Руководителем группы станет карельский путешественник Виктор Симонов.
Это первая подобная экспедиция на мотобуксировщиках и первое мероприятие такого масштаба, полностью укомплектованное отечественной техникой. Для похода были выбраны мотобуксировщики «Помор».
Российская группа планирует превзойти результаты американо-канадской экспедиции Ральфа Плейстеда — первой и пока единственной, добравшейся до Северного полюса на снегоходах 50 лет назад. 19 апреля 1968 года полюса достигли шесть энтузиастов.
В ходе поездки будет проводиться научно-исследовательская работа по изучению особенностей функционирования человеческого организма в условиях низких температур и физической подготовки военнослужащих в Арктике. Также намечены научные эксперименты по использованию беспилотников для разведки ледовой обстановки, испытания портативных средств радиопередачи и усовершенствованных медицинских аптечек.