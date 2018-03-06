На Северном полюсе собираются водрузить флаг Дагестана

Предполагается, что его доставит на самую северную точку Земли участник экспедиции старший лейтенант Темирлан Темирханов.

Темирханов — преподаватель кафедры горной подготовки, выживания и ориентирования Военного института физической культуры. Он стал участником экспедиции Минобороны РФ , которая отправится на Северный полюс этой весной, сообщается на сайте Министерства по национальной политике Республики Дагестан.

Санкт-Петербурге Флаг Темирханову передал представитель Республики Дагестан Гасан Гасанов . «Мы даем вам важное поручение — водрузить флаг республики на полюсе во имя процветания и славы Дагестана. Искренне желаем всей экспедиции доброго пути, достижения поставленной цели и благополучного возвращения домой», — сказал Гасанов.

Участникам экспедиции предстоит за 40 дней преодолеть 1400 километров от архипелага Северная Земля (мыс Арктический) до Северного полюса. Достигнуть конечной точки маршрута они планируют в период с 6 по 16 апреля, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В состав экспедиции войдут пять человек — лучшие военнослужащие Северного флота, специалисты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры. Руководителем группы станет карельский путешественник Виктор Симонов

Это первая подобная экспедиция на мотобуксировщиках и первое мероприятие такого масштаба, полностью укомплектованное отечественной техникой. Для похода были выбраны мотобуксировщики «Помор».

Российская группа планирует превзойти результаты американо-канадской экспедиции Ральфа Плейстеда — первой и пока единственной, добравшейся до Северного полюса на снегоходах 50 лет назад. 19 апреля 1968 года полюса достигли шесть энтузиастов.

В ходе поездки будет проводиться научно-исследовательская работа по изучению особенностей функционирования человеческого организма в условиях низких температур и физической подготовки военнослужащих в Арктике. Также намечены научные эксперименты по использованию беспилотников для разведки ледовой обстановки, испытания портативных средств радиопередачи и усовершенствованных медицинских аптечек.