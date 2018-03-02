Секреты Су-57 собрали на видео

Минутный ролик, посвященный характеристикам и особенностям недавно прошедшего боевые испытания в Сирии самолета, опубликовал телеканал "Звезда"

Истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и относится типу малозаметных самолетов. Композитные материалы, из которых он состоит на 25 процентов, являются радиопоглощающими.

Су-57 оснащен мощными современными средствами РЭБ, которые могут заглушить головки самонаведения ракет. Истребитель способен сопровождать одновременно десять целей и обнаруживать их даже в задней полусфере.

Самолет должен стать "глазами всей армии".

Вооружен истребитель новой 30-миллиметровой авиапушкой 9-А1-4071К и управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Дальность их стрельбы превышает 500 километров.

Двигатели с управляемым вектором тяги делают Су-57 сверхманевренным. Фигура высшего пилотажа "бочка", которую выполняет пилот на видео, это лишь немногое из того, что умеет истребитель.