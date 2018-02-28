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Литовским военным могут повысить на треть зарплату
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Литовским военным могут повысить на треть зарплату 

Парламентская газета 28 февраля 2018
Фото: Парламентская газета
Министерство обороны Литвы представило в комитет сейма по национальной безопасности и обороне предложения, направленные на улучшение социальных гарантий военных и мотивацию службы.
Документ предусматривает повышение зарплат литовских военнослужащих на 30 процентов в течение 4 лет, сообщили в военном ведомстве республики.
По данным минобороны Литвы, в 2016 году рядовой, прослуживший 1 год, получал 506 евро. Если инициативу ведомства одобрят, в 2020 зарплата рядового составит 665 евро.
Зарплаты капитанов и капитан-лейтенантов вырастут с 932 евро в 2016 году до 1208 евро в 2020-м, майоров, командор-лейтенантов — с 1091 до 1400, полковников, морских капитанов — с 1488 до 1863 евро.
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