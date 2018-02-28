Литовским военным могут повысить на треть зарплату

Министерство обороны Литвы представило в комитет сейма по национальной безопасности и обороне предложения, направленные на улучшение социальных гарантий военных и мотивацию службы.

Документ предусматривает повышение зарплат литовских военнослужащих на 30 процентов в течение 4 лет, сообщили в военном ведомстве республики.

По данным минобороны Литвы, в 2016 году рядовой, прослуживший 1 год, получал 506 евро. Если инициативу ведомства одобрят, в 2020 зарплата рядового составит 665 евро.

Зарплаты капитанов и капитан-лейтенантов вырастут с 932 евро в 2016 году до 1208 евро в 2020-м, майоров, командор-лейтенантов — с 1091 до 1400, полковников, морских капитанов — с 1488 до 1863 евро.