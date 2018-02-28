В Литве проходят масштабные «противогибридные» учения

Литве 28 февраля проходят масштабные учения с участием не только военных, но и полиции, железнодорожников, авиаторов, портовиков, сообщают местные СМИ.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис пояснил, что это стратегические учения для подготовки к противодействию к «гибридным угрозам», которые, по версии официального Вильнюса, могут исходить от России

«Мы должны быть готовы к различным угрозам — как физическим, так и информационным. Сегодня впервые проводим такие широкомасштабные учения, когда участвует весь сектор коммуникаций и транспорта, военные, спецслужбы и полиция», — сказал Масюлис.

Легенда учений предусматривает несколько сценариев: движение неопознанной колонны тяжёлых машин в сторону Клайпеды без соблюдения правил ПДД, неисправность самолёта, перевозящего российских солдат в Калининградскую область и запрашивающего разрешения приземлиться в Литве, сход с рельсов поезда с военными грузами, нештатное отключение мобильной связи.

Сообщается, что в учениях принимают участие 1000 человек из 16 ведомств, включая Литовский центр радио и телевидения (Lietuvos radijo ir televizijos centras).