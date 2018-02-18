Летчики Балтфлота уничтожили объекты «противника»

Летчики Балтфлота на учениях перехватили воздушные цели и уничтожили объекты противника

"Пилоты многоцелевых всепогодных истребителей Су-27 выполнили в небе элементы сложного пилотажа и решили учебные задачи по перехвату скоростных целей", — рассказал он. Летчики истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота на учении в Калининградской области отработали технику одиночного пилотирования и элементы воздушного боя на самолетах Су-27, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов

В частности, уточнил Мартов, по замыслу тренировки, экипажи истребителей Су-27, заняв указанный район поиска, обнаружили цель — самолет противника, сопроводили его, а также отработали действия по принудительной посадке на аэродром.

В то же время экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации флота отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным и наземным целям в морских и сухопутных полигонах флота.

В общей сложности в тренировках было задействовано десять самолетов морской авиации Балтийского флота, отметил Мартов.