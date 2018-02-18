Ещё
Летчики Балтфлота уничтожили объекты «противника»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчики Балтфлота на учениях перехватили воздушные цели и уничтожили объекты противника 

ТАСС 18 февраля 2018
Фото: ТАСС
Летчики истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота на учении в Калининградской области отработали технику одиночного пилотирования и элементы воздушного боя на самолетах Су-27, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"Пилоты многоцелевых всепогодных истребителей Су-27 выполнили в небе элементы сложного пилотажа и решили учебные задачи по перехвату скоростных целей", — рассказал он.
В частности, уточнил Мартов, по замыслу тренировки, экипажи истребителей Су-27, заняв указанный район поиска, обнаружили цель — самолет противника, сопроводили его, а также отработали действия по принудительной посадке на аэродром.
В то же время экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации флота отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным и наземным целям в морских и сухопутных полигонах флота.
В общей сложности в тренировках было задействовано десять самолетов морской авиации Балтийского флота, отметил Мартов.
Су-27 — многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно— бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.
ТАСС: последние новости
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска Предприятия космической отрасли прокомментировали заявления главы S7 Space о "Союзе-5" Франция может нанести удары по складам химоружия в Сирии совместно с США
 Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля251
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России117
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам48
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение