Летчики Балтфлота уничтожили объекты «противника»

Летчики истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота на учении в Калининградской области отработали технику одиночного пилотирования и элементы воздушного боя на самолетах Су-27, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"Пилоты многоцелевых всепогодных истребителей Су-27 выполнили в небе элементы сложного пилотажа и решили учебные задачи по перехвату скоростных целей", — рассказал он.
В частности, уточнил Мартов, по замыслу тренировки, экипажи истребителей Су-27, заняв указанный район поиска, обнаружили цель — самолет противника, сопроводили его, а также отработали действия по принудительной посадке на аэродром.
В то же время экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации флота отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным и наземным целям в морских и сухопутных полигонах флота.
В общей сложности в тренировках было задействовано десять самолетов морской авиации Балтийского флота, отметил Мартов.
Су-27 — многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно— бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.